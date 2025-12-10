Чалий: Україна переживе зиму, а реальні переговори можливі у лютому-квітні, якщо спрацюють санкції
Україна зможе пережити зиму 2025-2026, але часу на один або два роки війни в неї немає. Однак, якщо спрацюють енергетичні санкції проти Москви, то на початку наступного року з'явиться вікно можливостей для реальних переговорів. Таку думку у відеоінтерв'ю LIGA.net висловив Валерій Чалий, дипломат, посол України в США (2015-2019).
"Я впевнений, що... зиму ми переживемо, витримаємо. Хоча росіяни б'ють постійно, ви бачите, по генерації [електроенергії] – по всьому, щоби нам зробити колапс тут всього. І не тільки електрики, але й води, й каналізації й всього. Але вже пізно", – сказав він.
На його думку, українці довго психологічно втягувались у це положення. Чалий вважає, що якби такі ракетні атаки були одразу у 2022 році, то "дуже багато українців сказали б, що ми, взагалі, здаємося, як фіни зробили свого часу".
Однак, зауважив дипломат, тепер в Україні інша ситуація, оскільки люди стали поступово пристосовуватись.
"Вони не зломлені психологічно... Вони більш адаптивні. Хоча це стреси, але стрес, знаєте, кого не зламав – він підняв [їм] захист організму", – заявив Чалий.
Однак він зауважив, що з іншого боку у Києва немає дуже багато часу: "Тягнути ще рік-два, як європейці хотіли, Україна не може".
"Зараз [президент США] Трамп поламав Європі свій підхід. Це добре. Європа прокинулась. І нам треба це використовувати максимально прямо зараз. Тому що у нас вікно можливостей буде в наступному році... Воно завжди відкривається після наступного циклу операцій воєнних на суходолі – це кінець зими", – заявив дипломат.
Він зауважив, що якби також спрацювали санкції проти енергетики РФ, то тоді вікно можливостей для початку реальних переговорів ("не от цієї всієї імітації") було б у лютому-квітні 2026 році.
"І це можливо. Але для цього треба натиснути санкціями на Росію. США не хочуть цього робити. Європа може це ще зробити", – вважає Чалий.
- 3 грудня генсек НАТО Рютте заявив, що якщо переговорний процес щодо закінчення війни РФ проти України буде безрезультатним або займе забагато часу, то найкращим способом тиску на Росію буде продовження військової допомоги для Києва та санкції проти Москви.
