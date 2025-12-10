Чалий: Україна переживе зиму, а реальні переговори можливі у лютому-квітні, якщо спрацюють санкції

Валерій Чалий (Фото: Скриншот з відео LIGA.net)

Україна зможе пережити зиму 2025-2026, але часу на один або два роки війни в неї немає. Однак, якщо спрацюють енергетичні санкції проти Москви, то на початку наступного року з'явиться вікно можливостей для реальних переговорів. Таку думку у відеоінтерв'ю LIGA.net висловив Валерій Чалий, дипломат, посол України в США (2015-2019).

"Я впевнений, що... зиму ми переживемо, витримаємо. Хоча росіяни б'ють постійно, ви бачите, по генерації [електроенергії] – по всьому, щоби нам зробити колапс тут всього. І не тільки електрики, але й води, й каналізації й всього. Але вже пізно", – сказав він.

На його думку, українці довго психологічно втягувались у це положення. Чалий вважає, що якби такі ракетні атаки були одразу у 2022 році, то "дуже багато українців сказали б, що ми, взагалі, здаємося, як фіни зробили свого часу".

Однак, зауважив дипломат, тепер в Україні інша ситуація, оскільки люди стали поступово пристосовуватись.

"Вони не зломлені психологічно... Вони більш адаптивні. Хоча це стреси, але стрес, знаєте, кого не зламав – він підняв [їм] захист організму", – заявив Чалий.

Однак він зауважив, що з іншого боку у Києва немає дуже багато часу: "Тягнути ще рік-два, як європейці хотіли, Україна не може".

"Зараз [президент США] Трамп поламав Європі свій підхід. Це добре. Європа прокинулась. І нам треба це використовувати максимально прямо зараз. Тому що у нас вікно можливостей буде в наступному році... Воно завжди відкривається після наступного циклу операцій воєнних на суходолі – це кінець зими", – заявив дипломат.

Він зауважив, що якби також спрацювали санкції проти енергетики РФ, то тоді вікно можливостей для початку реальних переговорів ("не от цієї всієї імітації") було б у лютому-квітні 2026 році.

"І це можливо. Але для цього треба натиснути санкціями на Росію. США не хочуть цього робити. Європа може це ще зробити", – вважає Чалий.

