У Білому домі президент Фінляндії порівняв нинішню війну з 1944 роком – що це означає

Александр Стубб (Фото: JUSSI ESKOLA / EPA)

Під час зустрічі партнерів у Білому домі президент Фінляндії Александр Стубб порівняв нинішнє мирне врегулювання з виходом його країни із Другої світової війни.

"Деякі міжнародні медіа можуть поставити собі питання, чому тут присутній президент Фінляндії? Я думаю, що причина, ймовірно, полягає в тому, що ми можемо бути маленькою країною, але маємо довгий кордон з Росією, протяжністю понад 800 миль. І, звичайно, ми маємо власний історичний досвід відносин з Росією, починаючи з Другої світової війни, Зимової війни та Війни-продовження. І якщо подивитися з позитивного боку на те, де ми стоїмо зараз, то ми знайшли рішення у 1944 році, і я впевнений, що ми зможемо знайти рішення у 2025 році, щоб покласти край агресивній війні Росії та знайти й досягти тривалого і справедливого миру", – заявив Стубб.

Він додав, що "ситуація дуже складна, але саме тому ми тут [на переговорах у Білому домі]".

За результатами Другої світової війни, Фінляндії довелось поступитися СРСР близько 10% своєї території (після нападу Союзу у Зимову війну 1939-1940 років у ІІ Світовій Гельсінкі воювали з 1941 до 1944-го на боці нацистів). І хоча країна не увійшла до соціалістичного блоку, вона стала залежною від Москви у внутрішній за зовнішній політиці.

Під час цієї ж зустрічі президент Володимир Зеленський зауважував, що чутливі питання, зокрема щодо територій, вирішуватимуться лише на тристоронній зустрічі з його американським колегою Дональдом Трампом та диктатором Володимиром Путіним.