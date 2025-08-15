15 серпня президент США Дональд Трамп зустрічається з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці на військовій базі Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж. Зустріч тет-а-тет стартує о 22:00 за київським часом.

Головна тема зустрічі – повномасштабна війна Росії проти України та шляхи її припинення. Однак росіяни кажуть, що будуть порушені й інші питання.

LIGA.net відстежує перебіг переговорів та оперативно висвітлює у хроніці все найважливіше і найцікавіше.

