Трамп вилетів на Аляску, Путіна планують зустрічати із почестями – LIVE
15 серпня президент США Дональд Трамп зустрічається з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці на військовій базі Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж. Зустріч тет-а-тет стартує о 22:00 за київським часом.
Головна тема зустрічі – повномасштабна війна Росії проти України та шляхи її припинення. Однак росіяни кажуть, що будуть порушені й інші питання.
LIGA.net відстежує перебіг переговорів та оперативно висвітлює у хроніці все найважливіше і найцікавіше.
Повертаючись до теми "економічно суворих" санкцій, американський президент Трамп заявив, що може запровадити їх проти Росії - якщо та не схоче серйозно обговорювати питання завершення війни проти України.
"Це буде дуже суворо. Я роблю це не заради свого здоров’я, мені це не потрібно. Я хотів би зосередитися на нашій країні, але я роблю це, щоб врятувати багато життів", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів на борту літака Air Force One, прямуючи до Аляски.
Прямуючи на саміт до Аляски, президент Трамп відповів на запитання щодо можливих гарантій безпеки для України від США – поруч з європейськими партнерами.
"Не у формі НАТО, тому що, ви знаєте, що є речі, яких не станеться. Але так, поруч із Європою – така можливість є", – заявив Трамп.
Президент США Трамп поговорив із білоруським диктатором Олександром Лукашенком. Про це американський лідер повідомив у Truth Social, назвавши Лукашенка "високоповажним президентом Білорусі".
Метою розмови, за словами Трампа, було "подякувати Лукашенку за звільнення 16 ув’язнених".
"Ми також обговорюємо звільнення ще 1300 осіб. Наша розмова була дуже продуктивною. Ми обговорили багато тем, зокрема візит президента Путіна на Аляску. З нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Лукашенком у майбутньому. Дякую за увагу до цього питання", – написав президент США.
Перед переговорами з Росією на Алясці президент США Дональд Трамп опублікував допис у своєму акаунті в Truth Social.
"Ставки високі", – написав він, не роз'яснивши, що саме має на увазі.
Згодом його український колега Володимир Зеленський підтвердив: "Дійсно високі ставки". Глава держави заявив, що Україна сподівається на США.
"Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, російська сторона. Час завершувати війну, і відповідні кроки мають бути зроблені Росією. Сподіваємось на Америку", – йдеться у дописі.
Президент США Дональд Трамп вилетів на Аляску для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
На борту літака Air Force One американський лідер заявив журналістам, що головною метою саміту на Алясці є організувати переговори між Україною та Росією, водночас жодних рішень щодо українських територій не буде ухвалено без участі самої України.
"<...> Я повинен дати Україні можливість ухвалити це рішення, і я думаю, що вона зробить правильне рішення", – сказав Трамп.