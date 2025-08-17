Президентка Єврокомісії та інші доєднаються до зустрічі Зеленського і Трампа у Вашингтоні

Урсула фон дер Ляєн також зустрінеться з українським лідером у Брюсселі

Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Бучі (Фото: Instagram політикині)

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн доєднається до зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Володимира Зеленського у Вашингтоні 18 вересня. Про це вона повідомила у мережі Х. Також відомо про участь у зустрічі інших лідерів Європи та генсекретаря НАТО Марка Рютте.

"На прохання президента Зеленського я завтра приєднаюся до зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами у Білому домі", – написала фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії додала, що напередодні поїздки до Вашингтона, 17 серпня, зустрічається із Зеленським у Брюсселі, де вони разом візьмуть участь у засіданні "коаліції охочих".

Раніше повідомлялося, що європейські партнери України розглядають можливість залучити президента Фінляндії Александра Стубба до зустрічі Трампа та Зеленського, щоб запобігти можливому конфлікту.

ОНОВЛЕНО О 13:32. За даними Sky News, до зустрічі Зеленського із Трампом 18 серпня планують доєднатися також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

ОНОВЛЕНО О 13:38. Також, за даними видання, підтвердив свою участь у зустрічі 18 серпня Стубб та президент Франції Емманюель Макрон.

ОНОВЛЕНО О 14:11. Пресслужба НАТО повідомила, що 18 серпня генеральний секретар Альянсу Марк Рютте візьме участь у зустрічі Зеленського і Трампа у Вашингтоні. Він також доєднається до зустрічі "коаліції охочих", що запланована на 17 серпня.