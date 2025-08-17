Президент Еврокомиссии и другие присоединятся к встрече Зеленского и Трампа в Вашингтоне

Президент Еврокомиссии и другие присоединятся к встрече Зеленского и Трампа в Вашингтонеобновлено
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен присоединится к встрече президента США Дональд Трамп и президента Владимира Зеленского в Вашингтоне 18 сентября. Об этом она сообщила в сети Х. Также известно об участии во встрече других лидеров Европы и генсекретаря НАТО Марка Рютте.
"По просьбе президента Зеленского я завтра присоединюсь к встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме", – написала фон дер Ляйен.
Президент Еврокомиссии добавила, что накануне поездки в Вашингтон, 17 августа, встретится с Зеленским в Брюсселе, где они вместе примут участие в заседании "коалиции желающих".
Ранее сообщалось, что европейские партнеры Украины рассматривают возможность привлечения президента Финляндии Александра Стубба к встрече Трампа и Зеленского, чтобы предотвратить возможный конфликт.
ОБНОВЛЕНО В 13:32. По данным Sky News, к встрече Зеленского с Трампом 18 августа планируют присоединиться также канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
ОБНОВЛЕНО В 13:38. Также, по данным издания, подтвердили свое участие во встрече 18 августа Стубб и президент Франции Эмманюэль Макрон.
ОБНОВЛЕНО В 14:11. Прессслужба НАТО сообщила, что 18 августа генеральный секретарь Альянса Марк Рютте примет участие во встрече Зеленского и Трампа в Вашингтоне. Он также присоединится к заседанию "коалиции желающих", которое запланировано 17 августа.
- 16 августа Зеленский сообщил, что встретится с главой Штатов 18 августа в Вашингтоне.
- Он добавил, что Украина и партнеры готовятся до его встречи с Трампом.
