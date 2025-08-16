Зеленский встретится с Трампом 18 августа в Вашингтоне

Глава государства также сообщил, что Украина поддерживает предложение Трампа о трехсторонней встрече

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

После разговора с президентом США Дональдом Трампом, президент Владимир Зеленский заявил, что встретится с руководителем Штатов 18 августа в Вашингтоне. Об этом сообщил украинский лидер после телефонного разговора с Трампом.

По словам Зеленского, сначала состоялась беседа один на один, а затем к ней присоединились европейские лидеры. В целом разговор длился более полутора часов, из которых примерно час Зеленский и Трамп говорили отдельно.

"Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора. Важно, что сила Америки влияет на развитие ситуации. Мы поддерживаем предложение Президента Трампа о трехсторонней встрече Украина – Америка – Россия", – заявил Зеленский.

Он отметил, что ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат является приемлемым для этого.

Зеленский также сообщил, что во время личной встречи с Трампом в Вашингтоне они будут говорить "все детали завершения войны".

Президент Украины подчеркнул, что важно привлекать европейских партнеров к процессу обеспечения безопасности вместе с США.

Перед этим сообщалось, что Трамп позвонил президенту Владимиру Зеленскому после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Перед встречей с Путиным Трамп перед встречей с Путиным заявлял, что если переговоры на Аляске пройдут успешно, то он позвонит Зеленскому и европейским союзникам.