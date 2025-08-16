Зеленський зустрінеться з Трампом 18 серпня у Вашингтоні

Глава держави також повідомив, що Україна підтримує пропозицію Трампа про тристоронню зустріч

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Після розмови з президентом США Дональдом Трампом президент Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться з керівником Штатів 18 серпня у Вашингтоні. Про це повідомив український лідер після телефонної розмови з Трампом.

За словами Зеленського, спершу відбулася бесіда один на один, а згодом до неї долучилися європейські лідери. Загалом розмова тривала понад півтори години, з яких приблизно годину Зеленський і Трамп говорили окремо.

"Президент Трамп поінформував мене про свою зустріч із російським керівником, про основні пункти розмови. Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації. Ми підтримуємо пропозицію Президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна – Америка – Росія", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що ключові питання можуть обговорюватися на рівні лідерів, і тристоронній формат є прийнятним для цього.

Зеленський також повідомив, що під час особистої зустрічі із Трампом у Вашингтоні вони говоритимуть "про всі деталі завершення війни".

Президент України підкреслив, що важливо залучати європейських партнерів до процесу гарантування безпеки разом зі США.

Перед цим повідомлялось, що Трамп зателефонував президенту Володимиру Зеленському після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Перед зустріччю з Путіним Трамп заявляв, що якщо переговори на Алясці пройдуть успішно, то він зателефонує Зеленському та європейським союзникам.