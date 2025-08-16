"Угоди немає". Чим завершились переговори Трампа і Путіна

Президент США Дональд Трамп та Володимир Путін зробили заяви за результатами переговорів – угоди стосовно російсько-української війни немає.

"Це [переговори] були дуже глибокими. І скажу, що вважаю нашу зустріч дуже продуктивною. Було багато, дуже багато питань, щодо яких ми дійшли згоди. Більшість із них, я б сказав. Є пара великих питань, по яких ми ще не дійшли остаточної згоди, але певний прогрес ми вже досягли. Тож угоди не буде, поки її не укладено. Я трохи згодом зв’яжуся з НАТО. Я зателефоную різним людям, яких вважаю доречними. І, звісно, я зателефоную президенту Зеленському та розповім йому про сьогоднішню зустріч. Остаточне рішення за ними", - розповів керівник Штатів.

Також він похвалив бізнес-представників РФ і висловився за відновлення ділових взаємин з країною агресором: "І ми з нетерпінням чекаємо на це. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю".

Трамп зауважив, що "завжди мав фантастичні стосунки" з Путіним.

