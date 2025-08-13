Трамп заявив, що будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Алясці Путін не погодиться припинити війну
Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор Володимир Путін та його країна зіштовхнуться з наслідками, якщо під час зустрічі на Алясці Москва не погодиться зупинити війну. Про це керівник США заявив під час спілкування з журналістами.
"Будуть дуже серйозні наслідки", - заявив керівник Штатів.
Водночас він відмовився відповісти журналісту, чи це будуть нові санкції або мита щодо Росії: "Я не мушу цього говорити".
Новина доповнюється...
- Раніше міністр фінансів США Бессент заявив, що під час зустрічі з диктатором Путіним Трамп планує використати питання санкцій проти Росії як елемент тиску.
- На цій же конференції Трамп
