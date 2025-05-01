Трамп дав Зеленському роял-флеш угодою про надра – Бессент
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угодою про ресурси президент США Дональд Трамп "роздав" своєму українському колезі Володимиру Зеленському роял-флеш, який можна показати російському керівництву. Про це чиновник заявив в ефірі телеканалу Fox Business.
"Ви знаєте, як президент Трамп сказав того дня в Овальному кабінеті Зеленському: "У вас немає козирів". Ну, знаєте що? Президент Трамп зараз роздав йому роял-флеш", – заявив Бессент.
На думку міністра, тепер можна "взяти ці козирі й піти та показати російському керівництву", що між цілями українського та американського народів "немає жодної розбіжності".
ДОВІДКА.Роял-флеш – найвища комбінація у покері, що складається із п'яти старших карт (туз, король, краля, валет та десятка) однієї масті.
- У ніч на 1 травня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови (так звану угоду про надра).
- Міністерка економіки Свириденко пояснила, що Штати можуть робити внески до фонду не лише коштами, але й новою допомогою, зокрема системами протиповітряної оборони.
- Згодом Кабмін опублікував повний текст угоди.