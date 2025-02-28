"Я тут не в карти граю". Зеленський у Білому домі посперечався з Трампом та Венсом – відео

Трамп знову назвав неправдиві дані про те, що США нібито передали Україні допомогу на $350 млрд

Дональд Трамп і Володимир Зеленський (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Під час зустрічі у Білому домі у п’ятницю, 28 лютого, між президентом Володимиром Зеленським з одного боку та американським президентом Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом – з іншого, сталася суперечка. Зустріч делегацій України та Штатів транслювали в ефірі телемарафону.

Під час спілкування Венс, звертаючись до Зеленського, сказав, що Україна має нестачу людей для мобілізації до війська. На це президент відповів, що той ще не приїжджав до України.

"Чи ви не погоджуєтеся з тим, що маєте проблеми? Що не можете набрати людей до війська?" – сказав віцепрезидент.

Український лідер заявив, що у зв'язку з війною всі мають проблеми, навіть США.

Водночас Трамп заявив, що Україна перебуває в невигідній позиції з самого початку війни й не має на руках "козирів".

"Я не граю тут у карти", – відповів Зеленський.

На що американський президент сказав, що світ перебуває на межі третьої світової війни й з цим "не можна гратися".

"Ви з цим не можете грати. Ви виявляєте неповагу до нашої країни й ви не можете нам вказувати, що робити", – додав він.

Венс, своєю чергою, згадав про візит Зеленського до Пенсильванії влітку 2024 року та звинуватив його в участі в кампанії Демократичної партії. Він додав, що тепер Трамп "намагається врятувати Україну".

Трамп знову назвав неправдиві дані про те, що США нібито передали Україні допомогу на $350 млрд. І якби не така допомога, війна Росії проти України нібито закінчилася б протягом двох тижнів.

"Я чув від Путіна про три дні, а тепер вже два тижні", – відповів американському лідеру Зеленський.

Трамп знову повторив, що Україна не має "козирів" та має проблеми з мобілізацією.

Пані посол України в США Оксана Маркарова ледь стримувала емоції під час суперечки Трампа та Зеленського.

19 лютого 2025 року Трампа заявив, що рейтинг Зеленського нібито впав до 4% і Україні слід провести вибори перед початком переговорів про закінчення війни. У відповідь український лідер наголосив, що Трамп озвучив дезінформацію Росії.

23 лютого Зеленський заявив, що на слова про диктатора має ображатись той, хто є диктатором.

27 лютого Трамп відмовився повторювати слова про "диктатора" щодо Зеленського. Він сказав журналістам, що не може повірити, що сказав таке.