Трамп оцінив рейтинг Зеленського у 4% і заявив про необхідність виборів
Президент США Дональд Трамп закликав Україну провести вибори для закінчення війни і заявив про нібито рекордно низький рейтинг Володимира Зеленського. Про це він сказав на пресконференції в Мар-а-Лаго.
Один з журналістів спитав у Трампа про можливість виборів в Україні для підписання мирної угоди з Росією.
Трамп відповів, що в Україні не було виборів, а рейтинг Зеленського нібито впав до 4%. Наголосив, що йому "неприємно це говорити".
Трамп заявив, що Україна "рознесена вщент", будинки зруйновані, а багато чи більшість "абсолютно знищені", він провів паралель із Газою.
"І так, я б сказав, що коли вони хочуть місце за столом [переговорів] – чи не повинен народ України сказати, що минуло багато часу відтоді, як у нас не було виборів?" – запитав він.
Трамп наголосив, що це нібито не російський наратив, а те, що надходить від нього і багатьох інших країн.
- Станом на грудень 2024 року, за даними КМІС, 52% українців довіряли Зеленському, не довіряли – 39%. Показники довіри за рік погіршилися, але баланс довіри-недовіри лишається позитивним.
- 1 лютого 2025 року Келлог заявив, що США хочуть, щоб в Україні провели президентські та парламентські вибори – не виключено, що до кінця року. Особливо необхідно це, якщо вдасться домовитися про перемир'я з Росією "найближчими місяцями".
- Згодом він уточнив, що вибори під час війни є ознакою демократії, однак проводити їх зараз необов'язково.
- Зеленський неодноразово відкидав можливість виборів під час війни, тому що для цього треба змінювати Конституцію, а ще забезпечити можливість проголосувати для всіх військових і тих, хто виїхав за кордон.
- Однак Україна буде готова провести вибори одразу після завершення війни.