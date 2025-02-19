Трамп оцінив рейтинг Зеленського у 4% і заявив про необхідність виборів

Дональд Трамп (Фото: Aron Schwartz/EPA)

Президент США Дональд Трамп закликав Україну провести вибори для закінчення війни і заявив про нібито рекордно низький рейтинг Володимира Зеленського. Про це він сказав на пресконференції в Мар-а-Лаго.



Один з журналістів спитав у Трампа про можливість виборів в Україні для підписання мирної угоди з Росією.



Трамп відповів, що в Україні не було виборів, а рейтинг Зеленського нібито впав до 4%. Наголосив, що йому "неприємно це говорити".



Трамп заявив, що Україна "рознесена вщент", будинки зруйновані, а багато чи більшість "абсолютно знищені", він провів паралель із Газою.



"І так, я б сказав, що коли вони хочуть місце за столом [переговорів] – чи не повинен народ України сказати, що минуло багато часу відтоді, як у нас не було виборів?" – запитав він.

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Трамп наголосив, що це нібито не російський наратив, а те, що надходить від нього і багатьох інших країн.