Трамп оценил рейтинг Зеленского в 4% и заявил о необходимости выборов
Президент США Дональд Трамп призвал Украину провести выборы для окончания войны и заявил о якобы рекордно низком рейтинге Владимира Зеленского. Об этом он сказал на пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
Один из журналистов спросил Трампа о возможности выборов в Украине для подписания мирного соглашения с Россией.
Трамп ответил, что в Украине не было выборов, а рейтинг Зеленского якобы упал до 4%. Он подчеркнул, что ему "неприятно это говорить".
Трамп заявил, что Украина "разнесена вдребезги", дома разрушены, а многие или большинство "совершенно уничтожены", он провел параллель с Газой.
"И да, я бы сказал, что когда они хотят место за столом [переговоров] – не должен ли народ Украины сказать, что прошло много времени с тех пор, как у нас не было выборов?" – спросил он.
Трамп подчеркнул, что это якобы не российский нарратив, а то, что поступает от него и многих других стран.
- По состоянию на декабрь 2024 года, по данным КМИС, 52% украинцев доверяли Зеленскому, не доверяли – 39%. Хотя показатели доверия за год ухудшились, однако баланс доверия-недоверия остается положительным.
- 1 февраля 2025 года Келлог заявил, что США хотят, чтобы в Украине провели президентские и парламентские выборы – не исключено, что до конца года. Он отметил, что особенно необходимо провести выборы в случае, если Киеву удастся договориться о перемирии с Россией "в ближайшие месяцы".
- Затем он уточнил, что проведение выборов в Украине во время войны является признаком демократии, однако проводить их сейчас необязательно.
- Зеленский неоднократно исключал возможность проведения выборов в Украине во время войны, потому что для этого нужно внести изменения в Конституцию, а также обеспечить возможность проголосовать для всех военных и для тех, кто выехал за границу.
- Однако Украина будет готова провести выборы сразу после завершения войны.