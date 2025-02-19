Трамп оценил рейтинг Зеленского в 4% и заявил о необходимости выборов

Дональд Трамп (Фото: Aron Schwartz/EPA)

Президент США Дональд Трамп призвал Украину провести выборы для окончания войны и заявил о якобы рекордно низком рейтинге Владимира Зеленского. Об этом он сказал на пресс-конференции в Мар-а-Лаго.



Один из журналистов спросил Трампа о возможности выборов в Украине для подписания мирного соглашения с Россией.



Трамп ответил, что в Украине не было выборов, а рейтинг Зеленского якобы упал до 4%. Он подчеркнул, что ему "неприятно это говорить".



Трамп заявил, что Украина "разнесена вдребезги", дома разрушены, а многие или большинство "совершенно уничтожены", он провел параллель с Газой.



"И да, я бы сказал, что когда они хотят место за столом [переговоров] – не должен ли народ Украины сказать, что прошло много времени с тех пор, как у нас не было выборов?" – спросил он.

Трамп подчеркнул, что это якобы не российский нарратив, а то, что поступает от него и многих других стран.