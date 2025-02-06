Келлог: Украине не долна проводить выборы сейчас, это противоречит Конституции

Келлог отметил, что США проводили выборы во время войны и считает это признаком демократии

Кит Келлог (скриншот видео)

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог считает, что проведение выборов президента и парламента в Украине во время войны – признак демократии. Однако проводить их прям сейчас не обязательно, сказал он в эфире телеканала NewsMax.

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"Они не могут сейчас, потому что это в их Конституции. Украинцы не должны их проводить до прекращения боевых действий. Но мы достигнем точки, когда им придется провести выборы", – сказал Келлог.

Спецпредставитель Дональда Трампа подчеркнул, что США проводили выборы во время войны, поэтому он считает, что для Украины подобный опыт будет "признаком здоровой демократии".

В то же время он подчеркнул, что это не означает, что президент Владимир Зеленский должен покинуть свой пост сейчас.

23 января Зеленский заявлял, что все выборы в Украине состоятся после завершения войны согласно законодательству.

1 февраля 2025 года Келлог заявил, что США хотят, чтобы в Украине провели президентские и парламентские выборы – не исключено, что до конца года.

4 февраля посол Украины в США заявила, что вопрос выборов не обсуждался с американской стороной.