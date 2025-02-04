"Этот вопрос не обсуждался". Маркарова прокомментировала слова Келлога о выборах в Украине

Оксана Маркарова отметила, что этот вопрос теоретически обсуждался еще в 2023-2024 годах

Оксана Маркарова (Фото: Facebook-аккаунт госпожи посла)

С украинской стороной в Соединенных Штатах пока не обсуждали необходимость проведения выборов в Украине до конца 2025 года. Так посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова прокомментировала в интервью проекту "Карпяк на Суспильном" заявление спецпредставителя американского президента Дональда Трампа по урегулировании войны России против Украины Кита Келлога.

Она заявила, что, если команда Трампа будет поднимать этот вопрос, Украина готова к обсуждению.

"Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023-2024 годах, наша позиция была такова, что для этого нужно завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию и выдвижению кандидатов", — подчеркнула Маркарова.

1 февраля 2025 года Келлог заявил, что США хотят, чтобы в Украине провели президентские и парламентские выборы – не исключено, что до конца года. Он отметил, что особенно необходимо провести выборы в случае, если Киеву удастся договориться о перемирии с Россией "в ближайшие месяцы".

До этого Зеленский заявлял, что все выборы в Украине состоятся после завершения войны согласно законодательству.