"Этот вопрос не обсуждался". Маркарова прокомментировала слова Келлога о выборах в Украине
Оксана Маркарова (Фото: Facebook-аккаунт госпожи посла)

С украинской стороной в Соединенных Штатах пока не обсуждали необходимость проведения выборов в Украине до конца 2025 года. Так посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова прокомментировала в интервью проекту "Карпяк на Суспильном" заявление спецпредставителя американского президента Дональда Трампа по урегулировании войны России против Украины Кита Келлога.

Она заявила, что, если команда Трампа будет поднимать этот вопрос, Украина готова к обсуждению.

"Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023-2024 годах, наша позиция была такова, что для этого нужно завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию и выдвижению кандидатов", — подчеркнула Маркарова.

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