У Зеленского отреагировали на заявление соратника Трампа о необходимости выборов в Украине

Литвин считает, что важно быстро перейти к реальной работе между командами над конкретным планом прекращения войны и обеспечения продолжительного мира

Кит Келлог (Скриншот с видео)

Прекращение огня и выборы в Украине "не запугают" российского диктатора Владимира Путина, нужен конкретный план Украины и США по прекращению войны и обеспечению длительного мира. Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин в ответ на вопрос агентства Reuters.

Таким образом он отреагировал на заявление Кита Келлога, будущего спецпосланника лидера США Дональда Трампа, о необходимости проведения выборов в Украине.

"Мы не видели полного интервью господина Келлога, лишь несколько цитат о выборах, поэтому трудно полностью оценить его позицию. Но если его план – это просто прекращение огня и выборы, то это провальный план – Путина не запугивают только эти две вещи", – написал чиновник.

Советник отметил, что Россия продолжает наращивать производство ракет и боеприпасов, а также находить новые пути обхода санкций и зарабатывать на нефти.

Литвин акцентировал, что все это оружие "создается не для уважения для демократических соседей", а альянс РФ с Северной Кореей "явно не предусматривает соблюдение режима прекращения огня".

Он сообщил, что Украина хотела бы увидеть от чиновников ключевых стран-партнеров "более глубокий подход", но также отметил, что Трамп на встречах с Зеленским "глубоко и мудро" говорил о ситуации и о том, что "на самом деле может давить на Путина".

"Вот почему важно быстро перейти к реальной работе между командами [двух президентов] над конкретным планом прекращения войны и обеспечения продолжительного мира", – подытожил советник украинского президента.