Келлог заявил о необходимости проведения выборов в Украине в 2025 году

Неназванные собеседники заявили, что официально новая администрация пока не обращалась с этим вопросом к Украине

Кит Келлог (Фото: ЕРА)

США хотят, чтобы в Украине провели президентские и парламентские выборы, не исключено, что до конца года. Об этом Reuters сообщил будущий спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог.

Он отметил, что особенно необходимо провести выборы в случае, если Киеву удастся договориться о перемирии с Россией в "ближайшие месяцы".

"В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что это важно. Я думаю, это хорошо для демократии. В этом и заключается прелесть прочной демократии: у вас есть больше одного потенциального кандидата", – сказал Келлог.

Два анонимных собеседника информагентства и бывший американский чиновник, сообщили, что Келлог и ряд других должностных лиц Белого дома в последние дни обсуждали возможность подтолкнуть Украину к согласию на выборы. Сделать это хотят, по их словам, в рамках первоначального перемирия с Россией.

Еще два человека, знакомые с обсуждениями, сообщили, что чиновники Трампа обсуждают, нужно ли добиваться первоначального прекращения огня перед более постоянной сделкой. Если выборы президента состоятся, то победитель может быть ответственным за переговоры о долгосрочном перемирии с Москвой.

Однако официально администрация Трампа не обращалась к Украине с просьбой о проведении выборов до конца года.

Еще два бывших высокопоставленных чиновника США рассказали, что Вашингтон поднимал вопрос о выборах в Украине с высокопоставленными чиновниками в офисе президента Владимира Зеленского в 2023 и 2024 годах. По их словам, выборы имеют решающее значение для соблюдения международных и демократических норм.

В то же время анонимный собеседник из украинского правительства сказал, что диктатор Владимир Путин может использовать вопрос выборов в Украине для того, чтобы сорвать будущие переговоры.

"(Он) расставляет ловушку, утверждая, что если Украина не проведет выборы, то он впоследствии сможет игнорировать любые договоренности", – сказал собеседник.

23 января Зеленский напомнил в очередной раз, что все выборы в Украине состоятся только по завершении войны. Так гласит закон.

24 января 2025 года диктатор Путин заявил о якобы готовности России к переговорам с США об окончании войны против Украины. Однако он еще раз напомнил, что Зеленский запретил переговоры с ним. Глава ОП Ермак ответил, что разговора об Украине без Украины не будет.

28 января Путин заявил, что готов к диалогу, но вновь заговорил о якобы нелегитимности Зеленского. Зеленский ответил, что Путин подтвердил, что боится диалога.

31 января глава МИД Чехии предупредил о ловушке, которую Путин готовит на переговорах. Речь шла о якобы нелегитимности президента Зеленского.