"Хочет говорить об Украине без Украины". Путин ищет разговора с Трампом, в Киеве ответили

Глава ОП отметил, что диктатор хочет договариваться о судьбе Европы без Европы и стремится говорить об Украине без Украины

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа и сообщил о якобы готовности России к переговорам со Штатами об окончании войны против Украины и других вопросах.

Путин утверждает, что Россия готова к переговорам с новой американской администрацией относительно российско-украинской войны. Ранее, на Всемирном форуме в Давосе, Трамп советовал обратиться к России с вопросом о мирном договоре и отмечал, что Украина готова заключить соответствующее соглашение.

Относительно переговоров с Украиной, диктатор жалуется на указ президента Владимира Зеленского, запрещающего для украинской власти контакты с действующим главой российского режима.

Также диктатор в очередной раз повторил пропагандистские штампы о внешнем управлении и не легитимности властей Украины.

Глава администрации Зеленского Андрей Ермак ответил, что Путин пытается продвигать идею переговоров с США, но он хочет договариваться о судьбе Европы без Европы и стремится говорить об Украине без Украины.

"Этого не будет. Путину давно нужно вернуться в реальность самому или его вернут. Так это не работает в современном мире", – отметил чиновник.

Кроме темы войны, Путин выразил желание говорить с Трампом о стратегической стабильности и экономике, в частности, вопросе цен на нефть.

Накануне Трамп заявил, что Саудовская Аравия должна снизить цены на нефть, чтобы прекратить войну России против Украины.

Путин считает, что поскольку США (как и Россия) являются одним из крупнейших добытчиков и потребителей энергоресурсов, то им не выгодны ни слишком высокие, ни слишком низкие цены на них. Диктатор утверждает, что Трамп не будет вводить ограничения, которые навредят и американской экономике.

Зеленский и Трамп пока не реагировали на новые заявления Путина.

22 января Трамп пригрозил России: если в скором времени не будет заключено соглашение об окончании войны против Украины, то он введет высокие налоги, пошлины и санкции на все, что продает РФ.

Такую идею с радостью встретил генсек НАТО Рютте. Он надеется, что Европа теперь также активизируется с санкциями, чтобы "задушить российскую экономику" и уменьшить военную казну РФ.