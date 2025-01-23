Генсек НАТО обрадовался угрозам Трампа ввести новые пошлины и санкции против России
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал предупреждение от президента США Дональда Трампа, пригрозившего России дополнительными пошлинами и санкциями, если та не остановит войну против Украины. Об этом чиновник рассказал американскому телеканалу CNBC.
"Я был очень, очень рад позиции Трампа ввести дополнительные санкции против России. Мы знаем, что российская экономика находится в ужасающе плохом состоянии, и санкции помогут", – рассказал Рютте.
Генсек НАТО надеется, что Европа теперь также активизируется с санкциями, чтобы "задушить российскую экономику" и уменьшить военную казну РФ.
Чиновник отметил, что Трамп прав, когда говорит, что Украина ближе к Европе, но также президент США прав в том, что эта война является геополитическим конфликтом – и потому Рютте уверен, что Штаты хотят, чтобы война закончилась "хорошим и сильным соглашением".
Накануне, 22 января, Трамп пригрозил России: если в скором времени не будет заключено соглашение об окончании войны против Украины, то он введет высокие налоги, пошлины и санкции на все, что продает РФ.
- 22 января у Рютте был первый телефонный разговор с новоназначенным государственным секретарем США Рубио. Генсек отметил, что ждет возможности вместе работать в отношении Украины, России и Китая.
- 23 января генсек НАТО призвал США продолжить поставки военной помощи Украине и заявил, что Европа оплатит ее.