Генсек НАТО обрадовался угрозам Трампа ввести новые пошлины и санкции против России

"Мы знаем, что российская экономика находится в ужасающе плохом состоянии, и санкции помогут", – заявил Рютте

Марк Рютте (Фото: MICHAEL BUHOLZER/EPA)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал предупреждение от президента США Дональда Трампа, пригрозившего России дополнительными пошлинами и санкциями, если та не остановит войну против Украины. Об этом чиновник рассказал американскому телеканалу CNBC.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Я был очень, очень рад позиции Трампа ввести дополнительные санкции против России. Мы знаем, что российская экономика находится в ужасающе плохом состоянии, и санкции помогут", – рассказал Рютте.

Генсек НАТО надеется, что Европа теперь также активизируется с санкциями, чтобы "задушить российскую экономику" и уменьшить военную казну РФ.

Чиновник отметил, что Трамп прав, когда говорит, что Украина ближе к Европе, но также президент США прав в том, что эта война является геополитическим конфликтом – и потому Рютте уверен, что Штаты хотят, чтобы война закончилась "хорошим и сильным соглашением".

Накануне, 22 января, Трамп пригрозил России: если в скором времени не будет заключено соглашение об окончании войны против Украины, то он введет высокие налоги, пошлины и санкции на все, что продает РФ.

22 января у Рютте был первый телефонный разговор с новоназначенным государственным секретарем США Рубио. Генсек отметил, что ждет возможности вместе работать в отношении Украины, России и Китая.

23 января генсек НАТО призвал США продолжить поставки военной помощи Украине и заявил, что Европа оплатит ее.