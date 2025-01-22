Генсек НАТО впервые поговорил с госсекретарем Трампа: Жду работы по Украине, РФ и Китаю
Марко Рубио (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте разговаривал с новоназначенным государственным секретарем США Марком Рубио.

"Хороший звонок из Давоса с новым госсекретарем Рубио – прекрасно иметь вас на борту! С нетерпением жду возможности приветствовать вас в НАТО и работать вместе по Украине, России и Китаю", – написал он.

Рютте отметил, что увеличение расходов на оборону в Европе и трансатлантического оборонного производства "сделает всех нас сильнее".

Накануне Рубио заявил, что не может определить временные рамки для прекращения войны России против Украины, но считает, что каждая сторона должна будет что-то уступить.

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