Генсек НАТО: Украину нужно привести к наилучшему положению перед возможными переговорами

По словам генсека НАТО, после переговоров будет приниматься решение, подходит ли Украине это соглашение

Марк Рютте (Фото:nato.int)

Союзники должны привести Украину к наилучшему положению перед возможными переговорами с Россией. Об этом сказал генсек НАТО Марк Рютте на встрече контактной группы Рамштайн.

"Когда по инициативе Украины начнутся переговоры о том, как разрешить этот конфликт (полномасштабную войну), они будут в наилучшем возможном положении, чтобы сделать это", – сказал он.

После переговоров, по словам Рютте, их результат будет рассмотрен и принято решение – "выгодно" это мирное соглашение или нет. За этим будет следить как сама Россия, так и Китай, Северная Корея и в целом весь мир, отметил генсек НАТО.

Поэтому союзники, по его словам, должны убедиться, что Украина находится в наилучшем положении. Рютте также отметил, что нельзя забывать, что на кону находится геополитический контекст.