Зеленский – о порядке переговоров: Не втроем, а сначала с Трампом, а потом с Путиным

Президент считает правильным не ждать желания диктатора РФ, а заставлять его сделать то, что нужно для завершения войны

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский в интервью Лексу Фридману заявил, что первые переговоры о прекращении российско-украинской войны состоятся с избранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации. Потом – с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Я думаю, 25 января или в другой день мы садимся прежде всего с Трампом. Мы договариваемся, как мы можем остановить войну и Путина", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что если Трамп предложит сильные гарантии безопасности для Украины, то после этого может быть разговор с россиянами, "и только так, а не просто сразу сели втроем".

В то же время, президент высказал предположение, что Трамп может оказаться в сложном политическом положении, если достигнет прекращения огня без предоставления Украине надлежащих гарантий безопасности.

По его мнению, это может напоминать ситуацию, в которой оказался сам Зеленский в 2019 году.

"Не ждите желания Путина, а заставляйте его сделать то, что нужно для завершения войны", – подытожил Зеленский.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости скорейшего завершения российско-украинской войны и критиковал военную помощь Киеву. LIGA.net собрала основные цитаты Трампа об Украине во время предвыборной кампании.

собрала основные цитаты Трампа об Украине во время предвыборной кампании. 7 декабря 2024 Трамп подтвердил на встрече с Зеленским и Макроном, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров.

27 декабря опрос показал, что половина украинцев верят, что Трамп приблизит конец войны. Но с уступками России.