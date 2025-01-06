Зеленский заявил, что не готов приехать на инаугурацию Трампа без приглашения

Владимир Зеленский отметил, что знает таких лидеров, которые "сами по себе могут приехать"

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский не готов приехать в США на инаугурацию новоизбранного лидера страны Дональда Трампа, которая состоится 20 января, без приглашения. Об этом он рассказал в интервью Лексу Фридману.

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"Я бы хотел. Конечно, я буду смотреть на то, что у нас сейчас происходит, потому что есть моменты тяжелые, эскалационные, много ракет и т.д. Но, честно, ну я не могу приехать, особенно во время войны, если так президент Трамп напрямую меня не пригласит. Это просто не красиво", – подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что лидеров стран, как правило, не приглашают на инаугурацию президентов США. Однако, по словам Зеленского, он знает таких лидеров, которые "сами по себе могут приехать".

"Для меня это очень-очень тяжело. Такой человек, ну я, знаете, я в гости без приглашения не могу", – сказал глава государства.

4 января 2025 года стало известно, что Трамп должен явиться 10 января в суд для оглашения ему приговора по делу о подкупе порнозвезды Сторми Дэниелс.

В тот же день Голос Америки сообщил, что правоохранительные органы в Вашингтоне и его окрестностях привлекают подкрепление, готовясь охранять три резонансных события, в том числе инаугурацию Трампа.