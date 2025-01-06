Зеленський заявив, що не готовий приїхати на інавгурацію Трампа без запрошення

Володимир Зеленський зазначив, що знає таких лідерів, які "самі по собі можуть приїхати"

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський не готовий приїхати в США на інавгурацію новообраного лідера країни Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня, без запрошення. Про це він розповів в інтерв’ю Лексу Фрідману.

"Я б хотів. Звісно, я буду дивитись на те, що у нас зараз відбувається, бо є моменти важкі, ескалаційні, багато ракет тощо. Але, чесно, ну я не можу приїхати, особливо в час війни, якщо так президент Трамп напряму мене не запросить. Це просто не красиво", – наголосив український лідер.

Він додав, що лідерів країн, як правило, не запрошують на інавгурацію президентів США. Однак, за словами Зеленського, він знає таких лідерів, які "самі по собі можуть приїхати".

"Для мене це дуже-дуже важко. Така людина, ну я, знаєте, я в гості без запрошення не можу", – сказав глава держави.

4 січня 2025 року стало відомо, що Трамп повинен з'явитися 10 січня до суду для оголошення йому вироку у справі про підкуп порнозірки Стормі Деніелс.

Того самого дня Голос Америки повідомив, що правоохоронні органи у Вашингтоні та його околицях залучають підкріплення, готуючись охороняти три резонансні події, зокрема інавгурацію Трампа.