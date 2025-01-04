Трампу оголосять вирок за 10 днів до інавгурації

Дональд Трамп (Фото: EPA / Mohammed Badra)

Новообраний президент США Дональд Трамп повинен з'явитися 10 січня у суді для оголошення йому вироку у справі про підкуп порнозірки Стормі Деніелс. Про це повідомляє Bloomberg.

Суддя Хуан Мерчан призначив дату оголошення вироку на п’ятницю, 10 січня, відхиливши прохання Трампа скасувати вирок на підставі недоторканності президента. Суддя сказав, що такого імунітету для обраного президента не існує.

"Рішення є ударом по зусиллях Трампа залишити справу в минулому і готує передумови для потенційно вибухової появи в суді лише за 10 днів до його інавгурації", – пише Bloomberg.

До 5 січня Трамп має вирішити, буде він на засіданні суду особисто чи віртуально.

Суддя також дав зрозуміти, що Трамп не зіштовхнеться з реальним покаранням – він сказав про вирок у вигляді "безумовного звільнення", що є найбільш життєздатним рішенням. Однак судимість залишилася в його досьє.

Теоретично Трампу могло загрожувати до чотирьох років в'язниці. Однак, як наголосив суддя, прокурори вже визнали, що це не є "практичною рекомендацією".

Справа стосується грошей, які, за версією слідства, Трамп у 2016 році через свого адвоката Майкла Коена заплатив порнозірці Стормі Деніелс нібито за мовчання про їхні давні стосунки.

На початку березня 2020 року Стормі Деніелс подала до суду на Трампа, вимагаючи визнати недійсним договір про мовчання. Акторка заявила, що угода, підписана до президентських виборів 2016 року, не має юридичної сили, оскільки Трамп не поставив підпис під нею.

Суд у Каліфорнії зобов'язав Трампа оплатити судові витрати порноакторці Деніелс у сумі $44 100.

30 травня 2024 року суд присяжних у Нью-Йорку визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації в спробі приховати виплати Деніелс.

Адвокати Трампа просили закрити справу про підкуп порнозірки після помилування сина Байдена, але суд відмовився.

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