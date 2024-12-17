NBC News: Суд відмовився закривати справу проти Трампа за підкуп порнозірки

Суддя відкинув аргумент Трампа щодо його імунітету після перемоги на виборах президента

Дональд Трамп (Фото: EPA)

У Нью-Йорку суддя Хуан Мерчан відхилив клопотання новообраного президента США Дональда Трампа про скасування обвинувального вироку у справі підкупу зірки фільмів для дорослих Стормі Деніелс. Про це повідомляє NBC News.

"Клопотання відповідача про відхилення обвинувального висновку та вердикту відхилено", — написав суддя в ухвалі, виданій 17 грудня.

Трамп стверджував, що його захищає президентський імунітет через перемогу на виборах, але суддя не погодився з цим аргументом.

Зазначається, що представник Трампа Стівен Чун розкритикував рішення судді. Він назвав його "прямим порушенням рішення Верховного суду про імунітет".

"Цю беззаконну справу взагалі не слід було порушувати, і Конституція вимагає її негайного припинення", – заявив він.