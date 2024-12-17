NBC News: Суд відмовився закривати справу проти Трампа за підкуп порнозірки
У Нью-Йорку суддя Хуан Мерчан відхилив клопотання новообраного президента США Дональда Трампа про скасування обвинувального вироку у справі підкупу зірки фільмів для дорослих Стормі Деніелс. Про це повідомляє NBC News.
"Клопотання відповідача про відхилення обвинувального висновку та вердикту відхилено", — написав суддя в ухвалі, виданій 17 грудня.
Трамп стверджував, що його захищає президентський імунітет через перемогу на виборах, але суддя не погодився з цим аргументом.
Зазначається, що представник Трампа Стівен Чун розкритикував рішення судді. Він назвав його "прямим порушенням рішення Верховного суду про імунітет".
"Цю беззаконну справу взагалі не слід було порушувати, і Конституція вимагає її негайного припинення", – заявив він.
- На початку березня 2020 року Стормі Деніелс подала до суду на Трампа, вимагаючи визнати недійсним договір про мовчання. Акторка заявила, що угода, підписана до президентських виборів 2016 року, не має юридичної сили, оскільки Трамп не поставив підпис під нею.
- Суд у Каліфорнії зобов'язав Трампа сплатити судові витрати порноакторці Деніелс у сумі $44 100.
- 30 травня 2024 року суд присяжних у Нью-Йорку визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації у спробі приховати виплати Деніелс.
- 7 вересня повідомлялося, що вирок Трампу оголосять після президентських виборів.
- 4 грудня адвокати Трампа попросили закрити "справу про підкуп" порнозірки після помилування сина Байдена.