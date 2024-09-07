Вирок Трампу у справі про виплату грошей порнозірці оголосять після виборів президента США

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Allison Dinner)

Вирок кандидату у президенти США від Республіканської партії Дональду Трампу у справі про виплату грошей порнозірці Стормі Деніелс оголосять після виборів — 26 листопада, якщо справу не закриють раніше. Про це повідомляє Reuters.

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Суд мав оголосити вирок Трампу 18 вересня, але його адвокати попросили перенести дату.

Вони стверджують, що оголошення вироку в середині вересня може негативно вплинути на його передвиборчу кампанію, і що покарання колишнього президента під час його кампанії на вибори може бути сприйняте як втручання у вибори.

Суддя Верховного суду штату Нью-Йорк Хуан Мерчан погодився з цим і зазначив, що хоче уникнути будь-яких натяків на те, що його рішення може вплинути на виборчий процес. Він підкреслив, що суд є неупередженим і аполітичним.

12 листопада суддя також вирішить, чи може Трамп у цій справі претендувати на президентський імунітет.

Це стало певним успіхом для Трампа, оскільки вибори в США відбудуться 5 листопада, і до цього часу виборці не дізнаються, чи загрожує йому ув'язнення, пояснює Reuters.

На початку березня 2020 року Стормі Деніелс подала до суду на Трампа, вимагаючи визнати недійсним договір про мовчання. Акторка заявила, що угода, підписана до президентських виборів 2016 року, не має юридичної сили, оскільки Трамп не поставив підпис під нею.

Суд у Каліфорнії зобов'язав Трампа оплатити судові витрати порноакторці Деніелс у сумі $44 100.

30 травня 2024 року суд присяжних у Нью-Йорку визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації в спробі приховати виплати Деніелс.

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