Трамп використав Арлінгтонське кладовище у передвиборчих цілях. Гарріс розкритикувала

Кандидатка у президенти США наголосила, що це "святе місце", де вшановують американських військових, а не місце для політики

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на початку тижня записав кілька передвиборчих роликів з Арлінгтонського національного кладовища, що заборонено законом. Камала Гарріс розкритикувала свого опонента.

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"Дозвольте мені бути відвертою: колишній президент проявив неповагу до священної землі, і все це заради політичного трюку", – написала кандидатка у президенти від демократів.

Вона зазначила, що це "святе місце", де вшановують американських військових, а не місце для політики.

На початку тижня Трамп та його команда прибули на кладовище в Арлінгтон, де 45-й президент США взяв участь у церемонії покладання вінків на честь 13 військовослужбовців, які загинули під час виведення американських військ з Афганістану у 2021 році. Трамп також записав кілька передвиборчих роликів звідти, які згодом опублікував у соцмережі TikTok.

National Public Radio з посиланням на обізнаних співрозмовників писало, що двоє представників передвиборчого штабу Трампа штовхнули чиновника Арлінгтонського кладовища, коли той намагався пояснити їм, що фото та відео на цій території знімати не можна.

ДОВІДКА ААрлінгтонський націонаальний цвинтар (англ. Arlington National Cemetery) — військовий цвинтар в Арлінгтоні, штат Вірджинія, США, на території якого поховані учасники війн, президенти, судді Верховного суду і астронавти. Нині цвинтар налічує близько 300 000 могил. ААрлінгтонський націонаальний цвинтар (англ. Arlington National Cemetery) — військовий цвинтар в Арлінгтоні, штат Вірджинія, США, на території якого поховані учасники війн, президенти, судді Верховного суду і астронавти. Нині цвинтар налічує близько 300 000 могил.

Згідно з опитуваннями, Гарріс випереджає Трампа у шести із сімох ключових штатів.

Трамп заявив, що погодився на дебати з Камалою Гарріс 10 вересня на умовах, аналогічних дебатам із Джо Байденом у червні.

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