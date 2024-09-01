Трамп використав Арлінгтонське кладовище у передвиборчих цілях. Гарріс розкритикувала
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на початку тижня записав кілька передвиборчих роликів з Арлінгтонського національного кладовища, що заборонено законом. Камала Гарріс розкритикувала свого опонента.
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"Дозвольте мені бути відвертою: колишній президент проявив неповагу до священної землі, і все це заради політичного трюку", – написала кандидатка у президенти від демократів.
Вона зазначила, що це "святе місце", де вшановують американських військових, а не місце для політики.
На початку тижня Трамп та його команда прибули на кладовище в Арлінгтон, де 45-й президент США взяв участь у церемонії покладання вінків на честь 13 військовослужбовців, які загинули під час виведення американських військ з Афганістану у 2021 році. Трамп також записав кілька передвиборчих роликів звідти, які згодом опублікував у соцмережі TikTok.
National Public Radio з посиланням на обізнаних співрозмовників писало, що двоє представників передвиборчого штабу Трампа штовхнули чиновника Арлінгтонського кладовища, коли той намагався пояснити їм, що фото та відео на цій території знімати не можна.
- Згідно з опитуваннями, Гарріс випереджає Трампа у шести із сімох ключових штатів.
- Трамп заявив, що погодився на дебати з Камалою Гарріс 10 вересня на умовах, аналогічних дебатам із Джо Байденом у червні.
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