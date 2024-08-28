Трамп заявив, що домовився з Гарріс щодо правил проведення дебатів

Дональд Трамп (Фото: Allison Dinner/EPA)

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що він "досягнув згоди" щодо участі в дебатах 10 вересня з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, зазначивши, що правила будуть такими самими, як і під час дебатів з чинним президентом США Джо Байденом у червні. Про це Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social, передає CNN.

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Правила значною мірою відображатимуть умови, які використовував канал CNN під час дебатів 27 червня, включно з тим, що мікрофони будуть вимкнені під час виступу іншого кандидата та без аудиторії в студії, підтвердила CNN неназвана офіційна особа, знайома з цим питанням.

Водночас кампанія Гарріс стверджує, що досі тривають дискусії з ABC News щодо того, чи залишатимуться мікрофони увімкненими під час дебатів у вересні, розповіли неназвані співрозмовники з команди кандидатки від Демократичної партії.

У матеріалі CNN йдеться, що Трамп у своєму дописі не згадав конкретно про відключені мікрофони, просто сказав, що правила будуть такими самими, як і в його перших дебатах, коли кандидатом на пост глави держави від демократів був Байден.

За словами співрозмовника, знайомого із ситуацією, команда Трампа хотіла, щоб мікрофони були відключені протягом усіх дебатів, за винятком того кандидата, чия черга говорити, як це було у червні.

У статті зазначається, що правила дебатів CNN не передбачали присутності глядачів у студії. Обидва кандидати стояли на єдиному подіумі, а першість визначалася підкиданням монети. 90-хвилинні дебати мали дві перерви на рекламу, і співробітникам штабів не дозволялося взаємодіяти з кандидатами у цей час.

3 серпня Трамп заявив, що погодився на пропозицію каналу Fox News провести дебати з Гарріс 4 вересня.

4 серпня Гарріс відмовилась від дебатів на Fox News на умовах Трампа. У її штабі заявили, що вона планує взяти участь у дебатах 10 вересня на телеканалі ABC News, що було погоджено раніше.

9 серпня канал ABC News повідомив, що Трамп і Гарріс погодились зустрітись на дебатах 10 вересня.

26 серпня Politico писало, що перемовини щодо правил дебатів між Гарріс і Трампом зайшли в глухий кут.

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