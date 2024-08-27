Зеленський надасть план перемоги Байдену, Трампу і Гарріс. Озвучив деякі пункти

Джо Байден та Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Will Oliver)

Президент Володимир Зеленський представить план перемоги України чинному американському лідеру Джо Байдену, а також передасть його кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу. Про це він заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність".

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"Буде справедливо, якщо я спочатку представлю цей план президенту США. Я думаю, що у вересні представлю цей план йому на зустрічі. Буде правильно також передати цей план як Камалі Гарріс, так і Дональду Трампу. Тому що ми не знаємо, хто буде президентом США. А виконати цей план дуже хочеться", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що не може розкрити всі деталі цього плану.

Водночас він виділив кілька напрямів, зокрема Курщину, де вже зроблено частину роботи. Інший напрям плану стосується стратегічної ролі України в глобальній безпековій інфраструктурі. Також документ містить потужний пакет заходів для примусу Росії до завершення війни дипломатичним шляхом, і останнє – економічний напрям.

"Про все це детально говорити не буду. План підготовлений", – наголосив глава держави.

Зеленський заявив, що Україна сподівається підготувати повний, узгоджений із союзниками документ до другого Саміту миру, який міститиме три теми: енергетичні питання, безпеку у морі, а також обміни полоненими та повернення українських дітей.

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