"Один із пунктів плану перемоги". Зеленський розповів, навіщо Україні операція на Курщині

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Операція українських військових у Курській області є одним із пунктів плану перемоги України над російським агресором. Про це на форумі "Україна 2024. Незалежність" заявив президент Володимир Зеленський.

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"Чи пов'язана Курська операція з другим Самітом миру? Так, бо Курська операція є одним із пунктів плану перемоги України", – сказав глава держави.

Відповідаючи на запитання, чого досягла Україна, розпочавши наступ на Курщині, Зеленський сказав: "Передусім окупація Харківщини була зупинена. Ми мали інформацію щодо створення буферних зон на Харківщині, а потім на півночі. Не знали конкретик, але розуміли, що Сумщина та Чернігівщина – ось що може бути у планах".

За його словами, Курська операція запобігла окупації Сумщини, Чернігівщини, а також "розбила велику кількість російських військ".

Торкаючись того, наскільки складною є зараз ситуація на Донецькому напрямку і чи правильно було розпочинати при цьому операцію на Курщині, Зеленський нагадав, що РФ вже перекидає війну "додому" з інших напрямків в Україні.

"Чи буде це далі – залежить від нас, від того, наскільки успішно ми будемо просуватися і продовжувати Курську операцію", – підсумував президент.

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