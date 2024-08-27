"Один із пунктів плану перемоги". Зеленський розповів, навіщо Україні операція на Курщині
Операція українських військових у Курській області є одним із пунктів плану перемоги України над російським агресором. Про це на форумі "Україна 2024. Незалежність" заявив президент Володимир Зеленський.
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"Чи пов'язана Курська операція з другим Самітом миру? Так, бо Курська операція є одним із пунктів плану перемоги України", – сказав глава держави.
Відповідаючи на запитання, чого досягла Україна, розпочавши наступ на Курщині, Зеленський сказав: "Передусім окупація Харківщини була зупинена. Ми мали інформацію щодо створення буферних зон на Харківщині, а потім на півночі. Не знали конкретик, але розуміли, що Сумщина та Чернігівщина – ось що може бути у планах".
За його словами, Курська операція запобігла окупації Сумщини, Чернігівщини, а також "розбила велику кількість російських військ".
Торкаючись того, наскільки складною є зараз ситуація на Донецькому напрямку і чи правильно було розпочинати при цьому операцію на Курщині, Зеленський нагадав, що РФ вже перекидає війну "додому" з інших напрямків в Україні.
"Чи буде це далі – залежить від нас, від того, наскільки успішно ми будемо просуватися і продовжувати Курську операцію", – підсумував президент.
- 24 серпня 2024 року президент Зеленський заявив, що операція ЗСУ в Курській області – це превентивний удар для захисту Сумщини.
- Також у День Незалежності відбувся 55-й обмін військовополоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 115 військовослужбовців. Комбриг Азову повідомив, що на обміні не було захисників із бригади.
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