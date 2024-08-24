Редіс – про обмін полоненими: Вкотре немає жодного "азовця", дорогоцінний шанс та час втрачені

Денис Прокопенко наголосив, що в російському полоні залишаються 900 "азовців", до яких окупанти ставляться найгірше

Денис Прокопенко (Фото: пресслужба "Азова")

24 серпня у межах обміну полоненими між Україною та РФ додому повернулися 115 військовослужбовців, однак серед них не було жодного бійця "Азову". Про це повідомив командир 12 бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України Денис Прокопенко (Редіс).

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Прокопенко, коментуючи обмін полоненими, заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну було необхідно знизити тиск всередині Росії та зберегти обличчя, повернувши захоплених у Курській області строковиків.

"Відповідальним за обміни з української сторони необхідно було за радянськими традиціями організувати до свята медійну "перемогу". Місця для полонених "азовців", які вже понад два роки чекають на обіцяні обміни, у цій формулі не знайшлося", – написав Редіс.

Військовий зазначив, що в Україні існує колосальний запит від суспільства на повернення тих, хто у 2022 році у Маріуполі зробив все, аби Україна "продовжила існування і сьогодні святкувала День Незалежності".

"Попри те, що полонені росіяни самі просили обміняти їх на "азовців"... Попри те, що українська переговорна група мала колосальний важіль впливу під час цього обміну, виступаючи з позиції сили... Усім цим не скористались. У сьогоднішньому обміні вкотре немає жодного "азовця". Дорогоцінний шанс та час втрачені", – додав Прокопенко.

Редіс наголосив, що в російському полоні залишаються 900 відданих Україні військовослужбовців, до яких там найгірше ставлення.

Він також зазначив, що День Незалежності має бути насамперед про вдячність тим, хто присвятив себе справі захисту України й тим, хто врятував незалежність, виконуючи наказ у повному оточенні, без достатньої кількості зброї та медикаментів.

За словами Прокопенка, цей "тест на вдячність Україна сьогодні провалила, а наступна спроба коштуватиме ще дорожче". Він закликав українців перед сном подумати, що таке незалежність та яку ціну ми за неї платимо.

"Це не втішить родини тих, хто сьогодні втретє зустрічав День Незалежності у полоні. Не полегшить перебування моїх побратимів у російських тюрмах. Але, можливо, допоможе вам нарешті наважитись боротись за "азовців" під час наступних перемовин так, як вони боролись за незалежність України у Маріуполі", – резюмував він.

5 січня Буданов заявив, що Росія "грає" на темі полонених бійців "Азову", розуміючи, що це питання є болісним для українців, і сподіваючись на дестабілізацію в Україні.

20 травня Прокопенко у другу річницю виходу бійців з території заводу "Азовсталь" нагадав, що в полоні окупантів досі понад 900 військовослужбовців 12 бригади спеціального призначення.

31 липня стало відомо, що в російському полоні помер водій "Азову" Олександр Іщенко.

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