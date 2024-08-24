Редис – об обмене пленными: Снова нет ни одного "азовца", драгоценный шанс и время упущены

Денис Прокопенко (Фото: пресс-служба "Азова")

24 августа в рамках обмена пленными между Украиной и РФ домой вернулись 115 военнослужащих, однако среди них не было ни одного бойца "Азова". Об этом сообщил командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Денис Прокопенко (Редис).

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Прокопенко, комментируя обмен пленными, заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину необходимо было снизить давление внутри России и сохранить лицо, вернув захваченных в Курской области срочников.

"Ответственным за обмены с украинской стороны необходимо было по советским традициям организовать к празднику медийную "победу". Места для пленных азовцев, которые уже более двух лет ждут обещанные обмены, в этой формуле не нашлось", — написал Редис.

Военный отметил, что в Украине существует колоссальный запрос от общества на возвращение тех, кто в 2022 году в Мариуполе сделал все, чтобы Украина "продолжила существование и сегодня праздновала День Независимости".

"Несмотря на то, что пленные россияне сами просили обменять их на "азовцев". Несмотря на то, что украинская переговорная группа имела колоссальный рычаг влияния во время этого обмена, выступая с позиции силы. Всем этим не воспользовались. В сегодняшнем обмене снова нет ни одного "азовца". Драгоценный шанс и время упущены", – добавил Прокопенко.

Редис подчеркнул, что в российском плену остаются 900 преданных Украине военнослужащих, к которым там самое худшее отношение.

Он также отметил, что День Независимости должен быть прежде всего о благодарности тем, кто посвятил себя делу защиты Украины и тем, кто спас независимость, выполняя приказ в полном окружении, без достаточного количества оружия и медикаментов.

По словам Прокопенко, этот "тест на благодарность Украина сегодня провалила, а следующая попытка будет стоить еще дороже". Он призвал украинцев перед сном подумать, что такое независимость и какую цену мы платим за нее.

"Это не утешит семьи тех, кто сегодня третий раз встречал День Независимости в плену. Не облегчит пребывание моих собратьев в российских тюрьмах. Но, возможно, поможет вам наконец-то решиться бороться за "азовцев" во время последующих переговоров так, как они боролись за независимость Украины в Мариуполе", – резюмировал он.

5 января Буданов заявил, что Россия "играет" на теме пленных бойцов "Азова", понимая, что этот вопрос болезнен для украинцев, и надеясь на дестабилизацию в Украине.

20 мая Прокопенко во вторую годовщину выхода бойцов с территории завода "Азовсталь" напомнил, что в плену оккупантов до сих пор более 900 военнослужащих 12-й бригады специального назначения.

31 июля стало известно, что в российском плену умер водитель "Азова" Александр Ищенко.

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