Украина в День Независимости вернула из плена 115 военных. Детали 55-го обмена

Обмен пленными (Фото: Коордштаб)

24 августа состоялся 55-й обмен военнопленными между Украиной и Россией. В его рамках домой вернулись 115 военнослужащих, большинство из которых – солдаты срочной службы. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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По его словам, 92 из них – военнослужащие системы МВД: 89 воинов Национальной гвардии и трое – Государственной пограничной службы. Почти 90% – солдаты срочной службы, более двух лет находившиеся в плену агрессора, отметил Клименко.

В ГПСУ уточнили, что речь идет о трех пограничниках 79 Херсонского отряда. Эти бойцы находились в плену с первого дня полномасштабного вторжения.

Координационный штаб по вопросам обращения с пленными сообщил, что среди освобожденных – девять незаконно осужденных защитников. Кроме того, освобождены военные моряки и 82 защитника Мариуполя, большинство из которых защищали Азовсталь. Все спасенные на этот раз солдаты, сержанты и матросы.

Также домой вернулись шесть нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции, военнослужащие, защищавшие Киевскую, Донецкую, Херсонскую и Луганскую области.

"Украинские воины, которых сегодня удалось освободить из неволи врага, также участвовали в тяжелых боях за Гостомель и запасной командный пункт Генштаба в Киевской области, а в Херсонской области – за пропускной пункт "Чонгар" на административной границе с временно оккупированным Крымом", – отметили в Коордштабе.

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

К первоочередным категориям украинцев, которых Украина стремится вернуть в рамках обмена, относятся и те, кто находится в плену с 2014 года, в том числе гражданские.

14 августа Лубинец заявил, что Россия на фоне операции украинских военных в Курской области инициировала разговор с Украиной по обмену военнопленными.

24 августа Reuters анонсировало обмен военнопленными между Украиной и РФ при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

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