115 украинских защитников вернулись в Украину – новый крупный обмен с Россией состоялся 24 августа. Об этом сообщил на своем официальном Telegram-канале президент Владимир Зеленский.

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Это воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы.

"Благодарю каждое подразделение, которое пополняет наш обменный фонд, – сказал Зеленский. – Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Спасибо нашей команде и партнерам, ОАЭ за то, что наши люди возвращаются домой".

Обмен 24 августа (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

Обмен 24 августа (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

Обмен 24 августа (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)