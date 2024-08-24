Обмен с Россией: 115 военнопленных вернулись в Украину
115 украинских защитников вернулись в Украину – новый крупный обмен с Россией состоялся 24 августа. Об этом сообщил на своем официальном Telegram-канале президент Владимир Зеленский.
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Это воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы.
"Благодарю каждое подразделение, которое пополняет наш обменный фонд, – сказал Зеленский. – Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Спасибо нашей команде и партнерам, ОАЭ за то, что наши люди возвращаются домой".
- Это первый такой обмен пленными после того, как Украина начала свое наступление вглубь территории России в августе. И седьмой при посредничестве ОАЭ. В целом с 2022 года Эмираты выступили посредником в освобождении 1788 заключенных.