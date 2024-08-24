Обмін з Росією: 115 військовополонених повернулися до України
115 українських захисників повернулися до України – новий великий обмін з Росією відбувся 24 серпня. Про це повідомив на своєму офіційному Telegram-каналі президент Володимир Зеленський.
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Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.
"Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд, – сказав Зеленський. – Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому".
- Це перший такий обмін полоненими після того, як Україна почала свій наступ углиб території Росії у серпні. І сьомий за посередництва ОАЕ. Загалом з 2022 року Емірати виступили посередником у звільненні 1788 ув'язнених.