115 українських захисників повернулися до України – новий великий обмін з Росією відбувся 24 серпня. Про це повідомив на своєму офіційному Telegram-каналі президент Володимир Зеленський.

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Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.

"Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд, – сказав Зеленський. – Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому".

Обмін 24 серпня (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

Обмін 24 серпня (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

Обмін 24 серпня (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)