Коордштаб: Приоритет на обмен – пленные с 2014 года. Последний раз такое было в 2019-м

Последний раз подобный обмен, на котором Украина собрала своих гражданских, произошел 29 декабря 2019 года

Украинский военный на обмене (Фото: ОП)

К первоочередным категориям украинцев, которые Украина стремится вернуть в рамках обмена, относятся и те, кто находится в плену с 2014 года, в том числе и гражданские. Это собеседнику LIGA.net в Главном управлении разведки подтвердили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

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16 августа руководитель ГУР Кирилл Буданов назвал категории украинцев, которых в первую очередь будут пытаться возвращать из плена:

→ всех тяжелораненых и тяжелобольных;

→ всех женщин;

→ всех, кто находится в плену долгий срок;

→ особое внимание к возвращению всех, кто защищал "Азовсталь";

→ всех гражданских пленников – как до широкомасштабной войны, так и после.

Журналист LIGA.net задал собеседнику уточняющий вопрос: "Среди тех, кто очень долго находится в плену, имеется в виду сидящие на Донбассе и Крыму еще со времен до 2022 года, в частности, гражданские?".

Тот ответил утвердительно: "Да, конечно, все с 2014 года".

Последний раз подобный обмен, на котором Украина собрала своих гражданских, произошел 29 декабря 2019 года. Офис президента вел с места происшествия трансляцию.

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