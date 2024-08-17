Коордштаб: Приоритет на обмен – пленные с 2014 года. Последний раз такое было в 2019-м
К первоочередным категориям украинцев, которые Украина стремится вернуть в рамках обмена, относятся и те, кто находится в плену с 2014 года, в том числе и гражданские. Это собеседнику LIGA.net в Главном управлении разведки подтвердили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.
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16 августа руководитель ГУР Кирилл Буданов назвал категории украинцев, которых в первую очередь будут пытаться возвращать из плена:
→ всех тяжелораненых и тяжелобольных;
→ всех женщин;
→ всех, кто находится в плену долгий срок;
→ особое внимание к возвращению всех, кто защищал "Азовсталь";
→ всех гражданских пленников – как до широкомасштабной войны, так и после.
Журналист LIGA.net задал собеседнику уточняющий вопрос: "Среди тех, кто очень долго находится в плену, имеется в виду сидящие на Донбассе и Крыму еще со времен до 2022 года, в частности, гражданские?".
Тот ответил утвердительно: "Да, конечно, все с 2014 года".
Последний раз подобный обмен, на котором Украина собрала своих гражданских, произошел 29 декабря 2019 года. Офис президента вел с места происшествия трансляцию.
- 14 августа 2024 года после общения с российской уполномоченной Москальковой украинский омбудсмен Лубинец заявил, что Россия на фоне операции в Курской области инициировала разговор с Украиной по обмену военнопленными.
- На следующий день Лубинец сообщил, что операция ВСУ в Курской области улучшила ситуацию с возвращением украинских военнопленных домой, но наличие диалога с РФ не означает, что обмен точно состоится в ближайшее время.
- В ходе операции в Курской области спецназовцы СБУ взяли в плен 102 россиян, среди которых есть офицеры и представители подразделения "Ахмат". Глава СБУ сообщил, что сначала пленные предоставят показания и пройдут соответствующие процедуры – и после этого с Россией будут проходить переговоры об их обмене.
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