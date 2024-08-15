Пленные россияне в Курской области. Малюк: Сначала показания и процедуры – потом обмен

Василий Малюк (Фото: ОП)

В ходе операции в Курской области спецназовцы Службы безопасности Украины взяли в плен 102 россиян, среди которых есть офицеры и представители подразделения "Ахмат". Сначала пленные предоставят показания и пройдут соответствующие процедуры – и после этого с Россией будут идти переговоры об их обмене, сообщил глава СБУ Василий Малюк.

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По его словам, в ходе "жестоких боев" в Курской области спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ взяли в плен 102 российских военных, среди которых есть представители подразделения "Ахмат".

"Мы в перспективе уже думаем о том, как максимально эффективно воспользоваться этим, чтобы вернуть наших защитников домой", – отметил Малюк.

Также он сообщил, что сейчас с пленными россиянами работают военная контрразведка и следователи СБУ – в частности, чтобы задокументировать военные преступления, совершенные ими в Украине.

Уже после того, как пленные предоставят исчерпывающие показания и ГУР и СБУ проведут с ними все предусмотренные законом процедуры, Украина сможет провести переговоры с РФ по их обмену, подытожил Малюк.

Ранее собеседник LIGA.net в СБУ сообщил, что спецназовцы ведомства взяли в плен 102 российских военных в Курской области, что является самым массовым взятием врага в плен, которое удалось провести за один раз. Также он предоставил фото пленных захватчиков.

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