Спецназовцы СБУ за раз взяли в плен рекордных 102 россиян в Курской области – фото

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ взяли в плен 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат"

Фото: Источники LIGA.net в СБУ

Спецназовцы Службы безопасности Украины взяли в плен 102 российских военных в Курской области, что является самым массовым взятием врага в плен, которое удалось провести за один раз. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ.

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"Спецназовцы ЦСО "А" СБУ взяли в плен 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат". Пополняем обменный фонд", – заявил собеседник.

Отмечается, что спецназовцы захватили и зачистили разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт с подземными коммуникациями и помещениями для проживания личного состава, столовой, оружейной и даже куполом.

"Противник не собирался сдаваться в плен, провизии и боеприпасов было предостаточно", – добавил собеседник.

Фото: Источник в СБУ

Фото: Источник в СБУ

Фото: Источник в СБУ

14 августа омбудсмен Лубинец заявил, что Россия на фоне операции украинских военных в Курской области инициировала разговор с Украиной по обмену военнопленными.

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