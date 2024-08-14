Омбудсмен: Россия инициировала с Украиной разговор об обмене военнопленными
Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook)

Россия на фоне операции украинских военных в Курской области инициировала разговор с Украиной по обмену военнопленными. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец после разговора с российской "коллегой" Татьяной Москальковой.

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"Что касается коммуникации с российской стороной, то я могу сказать за себя. Да, был инициативный разговор со стороны российской визави по этому вопросу", – сказал он.

Лубинец подчеркнул, что не может раскрывать детали разговора с Москальковой, но напомнил: "Вы видели видео, где российские военные сдаются в плен".

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Он отметил, что, несмотря на заявления российских пропагандистов о якобы прекращении обменов, на самом деле коммуникация между омбудсменами Украины и страны-агрессора происходит.

"Я также информирую и Международный комитет Красного Креста, и ООН, что права российских пленных защищаются. И в любое время Украина готова продолжать обменные процессы на основании Женевской конвенции", – подытожил Лубинец.

  • 8 февраля 2024 года Украина вернула домой 100 защитников из российского плена.

  • 31 мая Украине удалось вернуть из российского плена 75 человек.

  • Во время обмена 25 июня домой вернулись 32 нацгвардейца, 18 пограничников, 17 представителей ВМС, 15 бойцов ВСУ и восемь бойцов ТрО. Удалось вернуть и 59 защитников Мариуполя, из них 52 вышедших из Азовстали бойцов. Также из российского плена освобождены пятеро охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.

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