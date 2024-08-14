Омбудсмен: Россия инициировала с Украиной разговор об обмене военнопленными

"Да, был инициативный разговор со стороны российского визави по этому вопросу", – сказал Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook)

Россия на фоне операции украинских военных в Курской области инициировала разговор с Украиной по обмену военнопленными. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец после разговора с российской "коллегой" Татьяной Москальковой.

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"Что касается коммуникации с российской стороной, то я могу сказать за себя. Да, был инициативный разговор со стороны российской визави по этому вопросу", – сказал он.

Лубинец подчеркнул, что не может раскрывать детали разговора с Москальковой, но напомнил: "Вы видели видео, где российские военные сдаются в плен".

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Он отметил, что, несмотря на заявления российских пропагандистов о якобы прекращении обменов, на самом деле коммуникация между омбудсменами Украины и страны-агрессора происходит.

"Я также информирую и Международный комитет Красного Креста, и ООН, что права российских пленных защищаются. И в любое время Украина готова продолжать обменные процессы на основании Женевской конвенции", – подытожил Лубинец.

8 февраля 2024 года Украина вернула домой 100 защитников из российского плена.

31 мая Украине удалось вернуть из российского плена 75 человек.

Во время обмена 25 июня домой вернулись 32 нацгвардейца, 18 пограничников, 17 представителей ВМС, 15 бойцов ВСУ и восемь бойцов ТрО. Удалось вернуть и 59 защитников Мариуполя, из них 52 вышедших из Азовстали бойцов. Также из российского плена освобождены пятеро охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.

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