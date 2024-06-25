Украина вернула из российского плена 90 человек – фото

Обмен пленными (Фото: Офис президента)

25 июня в рамках очередного обмена пленными Украине удалось вернуть из России 90 человек. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"Воины Нацгвардии, Военно-морских сил, армии, теробороновцы, пограничники. Те, кто защищал Мариуполь. Те, кто защищал Чернобыльскую атомную электростанцию. Те, кто были на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина помнит обо всех людях в российском плену и продолжает работу по освобождению каждого и каждой.

Глава государства поблагодарил команду, которая занимается обменами, а также всех международных партнеров, которые помогают в освобождении украинцев из российского плена.

Новость дополняется...

8 февраля Украина вернула домой 100 защитников из российского плена.

31 мая Украине удалось вернуть из российского плена 75 человек.

Читайте также: Зеленский заявил, что обмен пленными "всех на всех" можно провести до завершения войны