Украина вернула из российского плена 90 человек – фото
25 июня в рамках очередного обмена пленными Украине удалось вернуть из России 90 человек. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
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"Воины Нацгвардии, Военно-морских сил, армии, теробороновцы, пограничники. Те, кто защищал Мариуполь. Те, кто защищал Чернобыльскую атомную электростанцию. Те, кто были на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях", — отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина помнит обо всех людях в российском плену и продолжает работу по освобождению каждого и каждой.
Глава государства поблагодарил команду, которая занимается обменами, а также всех международных партнеров, которые помогают в освобождении украинцев из российского плена.
Новость дополняется...
- 8 февраля Украина вернула домой 100 защитников из российского плена.
- 31 мая Украине удалось вернуть из российского плена 75 человек.
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