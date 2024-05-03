Зеленский заявил, что обмен пленными "всех на всех" можно провести до завершения войны

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что обмен пленными с Россией в формате "всех на всех" можно провести до завершения войны. Такое мнение он высказал в ходе общения с лицеистами, курсантами и преподавателями Национальной академии Государственной пограничной службы имени Богдана Хмельницкого.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Желательно обменять всех на всех. Все адекватные страны поддерживают этот трек. У нас идут обмены, но медленнее, чем хотелось бы", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что обмен "всех на всех" возможен.

"Некоторые скептически говорят, что только после окончания войны. Потому что это одно из условий окончания войны. Я считаю, что у нас есть возможность попробовать это сделать раньше", — сказал украинский лидер.

Президент отметил, что практической площадкой здесь станет саммит мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. Одной из тем, которая там будет рассматриваться, станет гуманитарный трек с двумя вопросами: обмен всех на всех и возвращение детей, силой депортированных в Россию.

Также, по словам Зеленского, на саммите будут рассматриваться вопросы энергетической и ядерной безопасности и свободного судоходства. Украинский лидер подчеркнул, что если все присутствующие там страны поддержат эти вопросы, то дальше будут детальные наработки и решения их при посредничестве других государств с российской стороной.

8 февраля состоялся 51-й обмен военнопленными – Украина вернула домой еще 100 защитников из российского плена.

16 марта Лубинец заявил, что Россия использует тему обменов пленными для подрыва ситуации в Украине.

29 апреля Зеленский провел заседание Ставки, на нем был доклад по поводу переговоров с Россией об освобождении украинских пленных.

Читайте также: Лубинец: Россия отказалась от предложения Украины по обмену пленных католиков и мусульман