Россия использует тему обменов пленными для подрыва ситуации в Украине – омбудсмен
Россия использует тему обменов пленными против Украины, в частности, для подрыва ситуации внутри страны. Об этом заявил омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец .
Он подчеркнул, что российские военные используют тему обменов для подрыва социальной и политической ситуации в Украине. По словам омбудсмена, враг начал массово звонить родственникам военнопленных и сообщать, что РФ якобы готова вернуть военного, а Украина не хочет забирать.
"Однако никогда Украина не останавливала обменные процессы", – подчеркнул Лубинец.
Также по данным уполномоченного, российские захватчики побуждают родственников военнопленных выходить на акции, митинги, убеждают перекрывать улицы, блокировать админздания, якобы Украину это заставит "проводить" обмены.
- 31 января Украине удалось освободить из российского плена еще 207 украинцев: 180 рядовых и сержантов и 27 офицеров. Почти половина – защитники Мариуполя. Это был 50-й обмен – он стал завершением обмена, который должен был состояться 24 января 2024, но был сорван на фоне падения Ил-76 в Белгородской области РФ.
- 8 февраля состоялся уже 51-й обмен военнопленными – Украина вернула домой еще 100 защитников из российского плена.
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