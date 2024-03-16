Россия использует тему обменов пленными для подрыва ситуации в Украине – омбудсмен

Лубинец заявил, что враг начал звонить по телефону родственникам пленных и сообщать, что РФ якобы готова вернуть военного, а Украина не хочет забирать

Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook)

Россия использует тему обменов пленными против Украины, в частности, для подрыва ситуации внутри страны. Об этом заявил омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец .

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Он подчеркнул, что российские военные используют тему обменов для подрыва социальной и политической ситуации в Украине. По словам омбудсмена, враг начал массово звонить родственникам военнопленных и сообщать, что РФ якобы готова вернуть военного, а Украина не хочет забирать.

"Однако никогда Украина не останавливала обменные процессы", – подчеркнул Лубинец.

Также по данным уполномоченного, российские захватчики побуждают родственников военнопленных выходить на акции, митинги, убеждают перекрывать улицы, блокировать админздания, якобы Украину это заставит "проводить" обмены.

31 января Украине удалось освободить из российского плена еще 207 украинцев: 180 рядовых и сержантов и 27 офицеров. Почти половина – защитники Мариуполя. Это был 50-й обмен – он стал завершением обмена, который должен был состояться 24 января 2024, но был сорван на фоне падения Ил-76 в Белгородской области РФ.

8 февраля состоялся уже 51-й обмен военнопленными – Украина вернула домой еще 100 защитников из российского плена.

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