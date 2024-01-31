Людей зі списку на обмін, який мав відбутися під час авіакатастрофи Іл-76, не повернули – ГУР
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що військових, які були в попередньому списку на обмін, який мав відбутися 24 січня 2024 року під час авіакатастрофи літака Іл-76, не було. Про це він сказав у коментарі для видання Голос Америки.
Юсов повідомив, що людей, які були в попередньому списку на обмін, який мав відбутися 24 січня, але не відбувся через авіакатастрофу літака ІЛ-76, під час сьогоднішнього обміну не повернули.
Раніше він також заявляв, що Росія не виявляла готовності передати Україні тіла її загиблих військовополонених, які нібито перебували на борту транспортного літака Іл-76.
Читайте також: Путін заявив, нібито Іл-76 не могли збити свої. ГУР: Неодноразово був "дружній вогонь"
- 24 січня у Бєлгородській області Росії впав російський транспортний літак Іл-76, який окупанти використовують для перевезення військових вантажів.
- У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені. У ГУР заявили, що не мають перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту Іл-76, але підтвердили, що справді був запланований обмін полоненими між Україною та РФ, "який не відбувся".
- Президент Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.
- Командувач Повітряних сил Олещук заявив, що вкидами про нібито загибель українських полонених на борту Іл-76 росіяни намагаються зменшити допомогу Україні від партнерів.
Читайте також: Зеленський: Це 50-й обмін за час великої війни. Загалом повернули 3035 українців