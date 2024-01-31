Людей зі списку на обмін, який мав відбутися під час авіакатастрофи Іл-76, не повернули – ГУР

24 січня у Бєлгородській області Росії впав російський транспортний літак Іл-76. Опісля РФ заявила, що там були нібито українські військовополонені

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що військових, які були в попередньому списку на обмін, який мав відбутися 24 січня 2024 року під час авіакатастрофи літака Іл-76, не було. Про це він сказав у коментарі для видання Голос Америки.

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Юсов повідомив, що людей, які були в попередньому списку на обмін, який мав відбутися 24 січня, але не відбувся через авіакатастрофу літака ІЛ-76, під час сьогоднішнього обміну не повернули.

Раніше він також заявляв, що Росія не виявляла готовності передати Україні тіла її загиблих військовополонених, які нібито перебували на борту транспортного літака Іл-76.

Обмін полоненими (Фото: ОП)

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24 січня у Бєлгородській області Росії впав російський транспортний літак Іл-76, який окупанти використовують для перевезення військових вантажів.

У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені. У ГУР заявили, що не мають перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту Іл-76, але підтвердили, що справді був запланований обмін полоненими між Україною та РФ, "який не відбувся".

Президент Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.

Командувач Повітряних сил Олещук заявив, що вкидами про нібито загибель українських полонених на борту Іл-76 росіяни намагаються зменшити допомогу Україні від партнерів.

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