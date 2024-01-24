У Бєлгородській області Росії впав російський транспортний літак Іл-76, який окупанти використовують для перевезення військових вантажів. Відповідне відео оприлюднюють місцеві пропагандистські ресурси.

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Як видно з відео із соціальних мереж, літак буквально врізався в землю і був знищений повністю.

Губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що "пригода" сталася у Корочанському районі.

Він сказав, що на місці працюють російські рятувальники та слідчі.

Корочанський район розташований на північний схід від Бєлгорода.

Що призвело до катастрофи літака ворога, поки що невідомо.

Росіяни пишуть, що на борту було 63 особи, всі вони загинули.

1 січня в ГУР повідомили, що в російському Бєлгороді було ліквідовано офіцера слідчого комітету Росії в результаті ударів по російських військових об'єктах 30 грудня 2023 року.

5 січня в ГУР повідомили, що провели рейд у Грайворонському районі Бєлгородської області, коли вище військове керівництво армії загарбників запланувало перевірку через нібито скарги особового складу на погані умови служби.

Пізніше начальник розвідки Буданов повідомив, що в результаті рейду важке поранення отримала "досить знакова" особа серед російських окупантів.

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