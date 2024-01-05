Бійці Головного управління розвідки Міноборони ліквідували російських військових у Бєлгородській області. Про це пресслужба української розвідки повідомила у Telegram.

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Як зазначає ГУР, епізод стався у Грайворонському районі Бєлгородської області, коли вище військове керівництво армії загарбників запланувало перевірку через нібито скарги особового складу на погані умови служби.

Перед приїздом військового керівництва, коли бєлгородські військові почали проводити "активні інженерні роботи", бійці ГУР здійснили спецоперацію.

Розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувалися росіяни на зазначеній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт. Унаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на мінах ворог зазнав втрат.

Мапа: Google

В ніч проти 4 січня 2024 року в російському Челябінську на аеродромі "Шагол" бійці ГУР спалили винищувач-бомбардувальник Су-34. Публікували відео.

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