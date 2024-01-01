ГУР: У Бєлгороді ліквідовано воєнного слідчого СК, який воював проти України

Загарбник пробув на посаді в місті менш ніж півтора місяця

Фото: ресурс окупантів

У Російському Бєлгороді було ліквідовано офіцера слідчого комітету Росії унаслідок ударів по російських військових об'єктах 30 грудня 2023 року, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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Ліквідований загарбник – 27-річний старший лейтенант Михаїл Конопіцин, котрого у листопаді 2023 року відрядили до Бєлгорода працювати у складі воєнного Слідчого відділу СК РФ, пише відомство.

За даними ГУР, раніше цей окупант воював проти України – був командиром взводу протитанкових ракет.

Інформацію української воєнної розвідки підтверджують і пропагандистські ресурси РФ: за їх словами, Конопіцин був слідчим по Мулінському гарнізону, проте потім 19 листопада його прикомандували до Бєлгородського гарнізону.

Тобто, згідно з даними окупантів, загарбник пробув на посаді у Бєлгороді менш ніж півтора місяця.

Фото: ГУР

Вдень 30 грудня у Бєлгороді лунали вибухи, місцева влада заявила про нібито атаку з боку ЗСУ, доказів не навела. У соцмережах публікують фото та відео з Бєлгорода – у місті гримлять вибухи, є займання, стоїть дим. Також на фото видно роботу російських сил протиповітряної оборони. За день до цього окупанти застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 114 цілей. Відомо про 39 загиблих.

Постійні представники європейських країн при ООН, які були присутні на засіданні Радбезу, скликаному російським пропагандистом Василем Небензею через обстріл Бєлгорода, заявили, що в смертях росіян винна тільки Росія та її диктатор Володимир Путін.

Росія зажадала участі Чехії в засіданні Радбезу ООН через чеські снаряди Vampire. Окупанти заявили, що ними ЗСУ нібито вдарили по Бєлгороду. Утім, дальність стрільби Vampire – 20,3 км, а відстань від українського кордону до Бєлгорода у найближчій точці становить 26 км. Міністр закордонних справ Чехії заявив, що не дозволить РФ будь-куди викликати його країну.

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