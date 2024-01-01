ГУР: В Белгороде ликвидирован военный следователь СК, воевавший против Украины

Захватчик пробыл на должности в городе менее полутора месяцев

Фото: ресурс окупантов

В Российском Белгороде был ликвидирован офицер следственного комитета России в результате ударов по российским военным объектам 30 декабря 2023 года, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

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Ликвидированный захватчик – 27-летний старший лейтенант Михаил Конопицын, которого в ноябре 2023 года отправили в Белгород работать в составе военного Следственного отдела СК РФ, пишет ведомство.

По данным ГУР, ранее этот оккупант воевал против Украины – был командиром взвода противотанковых ракет.

Информацию украинской военной разведки подтверждают и пропагандистские ресурсы РФ: по их словам, Конопицын был следователем по Мулинскому гарнизону, однако затем 19 ноября был прикомандирован в Белгородский гарнизон.

То есть, согласно данным оккупантов, захватчик пробыл в должности в Белгороде менее полутора месяцев.

Фото: ГУР

Днем 30 декабря в Белгороде раздавались взрывы, местные власти заявили о якобы атаке со стороны ВСУ, доказательств не привели. В соцсетях публикуют фото и видео из Белгорода – в городе гремят взрывы, есть возгорание, стоит дым. Также на фото видна работа российских сил противовоздушной обороны. За день до этого оккупанты применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 114 целей. Известно о 39 погибших.

Постоянные представители европейских стран при ООН, присутствовавшие на заседании Совбеза, созванном российским пропагандистом Василием Небензеем из-за обстрела Белгорода, заявили, что в смертях россиян виновата только Россия и ее диктатор Владимир Путин.

Россия потребовала участия Чехии в заседании Совбеза ООН из-за чешских снарядов Vampire. Оккупанты заявили, что ими ВСУ якобы ударили по Белгороду. Впрочем, дальность стрельбы Vampire – 20,3 км, а расстояние от украинской границы до Белгорода в ближайшей точке составляет 26 км. Министр иностранных дел Чехии заявил, что не позволит РФ куда-либо вызвать его страну.

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