У російському Бєлгороді заявляють про обстріл центру міста: фото та відео вибухів і пожеж
Вдень 30 грудня у Бєлгороді лунають вибухи, місцева влада заявила про нібито атаку з боку Збройних Сил України.
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У соцмережах публікують фото та відео з Бєлгорода – у місті гримлять вибухи, є займання, стоїть дим. Також на фото видно роботу російських сил протиповітряної оборони.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про обстріл центру міста. Було запущено сигнал ракетної небезпеки, за 45 хвилин його скасували.
У МНС повідомили російським пропагандистам, що нібито дев'ятеро людей загинули, 45 – постраждали.
- У ніч проти 29 грудня російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 114 цілей. Відомо про 39 загиблих.
- У ніч проти 30 грудня Сили оборони завдали комбінованого удару по військових об'єктах у різних регіонах Росії.