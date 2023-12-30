У російському Бєлгороді заявляють про обстріл центру міста: фото та відео вибухів і пожеж

Російська влада традиційно звинувачує в обстрілі Україну, з боку Сил оборони офіційних коментарів поки не було

Фото - соцмережі

Вдень 30 грудня у Бєлгороді лунають вибухи, місцева влада заявила про нібито атаку з боку Збройних Сил України.

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У соцмережах публікують фото та відео з Бєлгорода – у місті гримлять вибухи, є займання, стоїть дим. Також на фото видно роботу російських сил протиповітряної оборони.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про обстріл центру міста. Було запущено сигнал ракетної небезпеки, за 45 хвилин його скасували.

У МНС повідомили російським пропагандистам, що нібито дев'ятеро людей загинули, 45 – постраждали.