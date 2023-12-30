В российском Белгороде заявляют об обстреле центра города: фото и видео взрывов и пожаров

Российские власти традиционно обвиняют в обстреле Украину, со стороны Сил обороны официальных комментариев пока не было

Фото - соцсети

Днем 30 декабря в Белгороде раздаются взрывы, местные власти заявили о якобы атаке со стороны Вооруженных Сил Украины.

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В соцсетях публикуют фото и видео из Белгорода – в городе гремят взрывы, есть возгорания, стоит дым. Также на фото видно работу российских сил противовоздушной обороны.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле центра города. Был запущен сигнал ракетной опасности, через 45 минут его отменили.

В МЧС сообщили российским пропагандистам, что якобы девять человек погибли, 45 – пострадали.